الجيش الوطني ينزع  عشرات الالغام في محور البقع

اعلن الجيش الوطني انه نزع كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميلشيات الحوثي في محور البقع.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني” أن وحدة نزع الألغام والمتفجرات التابعة للجيش الوطني في اللواء84مشاة في البقع، تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك أكثر من70لغم أرضي وعبوة ناسفة"

وأوضح المصدر أن الألغام والمتفجرات المنزوعة تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محليه الصنع وبأحجام مختلفة.

وتمكنت فرق نزع الالغام من مساحات واسعة من التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية في جبال أم العضب، وعليب، وعمود السعراء، إضافة إلى سوق البقع، والخط الدولي، من جميع الألغام المزروعة والمتفجرات التي خلفتها المليشيا الإنقلابية.

وبحسب الموقع فان كاسحات الألغام التابعة للتحالف العربي ساندت قوات الجيش الوطني في عملية التطهير.