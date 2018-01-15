دان وزير الاعلام معمر الارياني بشدة الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له الناشطة المؤتمرية امل القليصي على أيدي مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة اب.

وقال الارياني ان ما تعرضت له أمل القليصي من اعتداء سافر ووحشي على يد المليشيات الحوثية الإيرانية لا يمت للتقاليد والأعراف اليمنية ويمس كرامة وعرض كل مواطن يمني، وهو امتداد لمسلسل الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الحوثية منذ انقلابها على السلطة.

ولفت الى أن هذه الجريمة تؤكد مستوى الانحدار الذي باتت تعيشه المليشيات الحوثية وتماديها في جرائمها لتطال حتى أعراض اليمنيين وحرماتهم دون أدنى وازع من دين أو ضمير .

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت ،الخميس، الناشطة امل القليصي وتم استجوابها والتحقيق معها وتعرضت للاغتصاب ثم قتلوها ورموا بها في احد الشوارع الفرعية بمحافظة إب .

وأشار وزير الإعلام إلى أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب وسيقدم قيادات هذه العصابة الحوثية وعناصرها للمحاسبة ولن يفلتوا من العقاب، مؤكدا ان ساعة الخلاص لليمنيين من هذه العصابة قد حانت وما تماديهم في جرائمهم الا احد مؤشرات الاحتضار.

ودعا الارياني بالمنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان وكل النشطاء في العالم ادانة جرائم المليشيات وآخرها جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الناشطة المؤتمرية أمل القليصي.