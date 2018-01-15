وكيل وزارة الداخلية والقائد العام لقوات الأمن الخاصة يتفقدا فرع البيضاء بمعسكر ام ريش بمارب

تفقد وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد الموساي والقائد العام لقوات الأمن الخاصة العميد يحيى اليسري وقائد محور البيضاء العميد عبدالرب الاصبحي اليوم السبت فرع معسكر القوات الخاصة بمحافظة البيضاء والقائم مؤقتا بمديرية الجوبة بمارب.

واطلعوا على الجاهزية ومستوى الاعداد والتدريبات لأفراد المعسكر الكفيلة بتكوين رجل الامن الناجح الذي يكون قادرا على مواجهة الصعاب والتحديات الامنية في المستقبل.

وأكد اليسري ان قيادة الامن الخاصة وبدعم القيادة السياسية والعسكرية قطعت شوطا كبير في بناء المؤسسة العسكرية والامنية في البلاد بشكل عام ، وان هناك اولوية ورعاية ستوليها قيادة القوات الخاصة لافرادها ومنتسبيها .

من جانبه أكد قائد قوات الامن الخاصة فرع البيضاء العميد ناصر العمري ان منتسبي فرع البيضاء قطعوا شوطا كبيرا في التدريبات القتالية بالرغم من قصر المدة التي انشئ فيها فرع قوات الامن الخاصة بالبيضاء ، والذي سيسهم في عملية التحرير وضبط الأمن والاستقرار بعد تحرير المحافظة.