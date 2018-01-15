عرض عسكري مهيب في مأرب

دشن في محافظة مارب، اليوم السبت، العام التدريبي2018م لألوية قوات الجيش الوطني في اللواء الثالث مشاة برعاية هيئة الأركان العامة.

ونظم الحفل الذي دشنه القائم بأعمال رئيس هيئة الاركان المفتش العام اللواء الركن عادل القميري، تحت شعار "التدريب على كل ما هو ضروري للحرب".

وشهد الحفل عرضا عسكريا مهيبا لعدد من الوحدات العسكرية التابعة للواء الثالث مشاه عكس المهارات القتالية العالية واللياقة البدنية التي يتمتع بها المقاتلون من منتسبي الجيش الوطني.

وأطلع اللواء القميري عقب العرض على الاسلحة والمعدات العسكرية لتلك الوحدات ومدى جاهزيتها والخدمات المساندة من امداد طبي وفني واشارة.

كما استمع القائم بأعال رئيس هيئة الأركان العامة الى شرح عن جاهزية هذه المعدات والخطط العملياتية والتكتيكية لها من قبل القائمين عليها.

حضر التدشين وكيل وزارة الداخلية لشئون الشرطة والأمن اللواء الركن الدكتور أحمد الموساي، و رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف ، ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الاشول وقائد القوات الخاصة العميد يحيى اليسري ووكيل محافظة مارب علي الفاطمي وعدد من قيادات الوحدات والالوية العسكرية والدوائر في رئاسة هيئة الاركان.