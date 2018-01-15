التحالف العربي يطالب المجتمع الدولي بخطوات جادة لوقف انتهاكات إيران

حملّ «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، إيران اليوم (السبت)، المسؤولية عن إطلاق صاروخ باليستي من المليشيات الحوثية من محافظة صعدة باتجاه مناطق مدنية وآهلة بالسكان في مدينة نجران السعودية، إلا أن التحالف أكد في بيان أنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وصرح الناطق باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه «في الـ12 و38 دقيقة من ظهر هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة».

وذكر المالكي أن الصاروخ كان في اتجاه مدينة نجران، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتم اعتراضه وتدميره من قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي».

وأوضح أن «هذا العمل العدائي من الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني في دعم الجماعة المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرارين الأمميين 2216 و2231، بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي». وعد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان «مخالفاً للقانون الدولي الإنساني».

وجدد الناطق باسم التحالف دعوته إلى المجتمع الدولي بـ«اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي».