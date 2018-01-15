الامم المتحدة تكشف عن ارقام مخيفة للنزوح في اليمن
مأرب برس-متابعات
السبت 20 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ان عدد اليمنيين الذين نزحوا من ديارهم خلال الشهرين الأخرين جراء المعارك الدائرة في البلاد بلغ 32ألف شخص .

وأوضحت المفوضية في بيان لها ان موجة النزوح تركزت في محافظات صنعاء والحديدة وشبوة،وان إجمالي عدد النازحين في اليمن بسبب المعارك بلغ نحو مليوني يمني.

وذكرت المفوضية أن فرقها تواجه صعوبات لإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشارت المفوضية ان معاناة النازحين تتزايد مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، خاصة في مناطق الإيواء المفتوحة والتجمعات غير الرسمية.

وبحسب مفوضية اللاجئين فإن أعمال العنف الأخيرة قد فاقمت أسوأ الأزمة اليمنية، وهي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وجعلت نحو أكثر من 22 مليون يمني بحاجة للمساعدات العاجلة.

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