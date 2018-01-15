القبض على مواطن يمني متهم بقتل عماني بالمهرة

ألقى الأمن اليمني، السبت، القبض على المتهم بقتل مواطن عُماني، بمدينة الغيظة مركز محافظة المهرة شرقي البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول أمني يمني رفيع، فضّل عدم ذكره اسمه، “إن قوات الأمن بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، تمكنت من القبض على المتهم (تحفظ عن الإفصاح عن اسمه) في حادثة قتل المواطن العُماني أمس بمحافظة المهرة”.

وأوضح أن “المتهم ينحدر من محافظة عدن، وفر هارباً باتجاه محافظة حضرموت عقب الجريمة”.

وأشار إلى أن عملية القبض تمت بعد التنسيق والمتابعة المتواصلة بين الأجهزة الأمنية بمحافظتي حضرموت والمهرة، لافتاً أن الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت ستسلّم المتهم إلى الأجهزة المختصة بالمهرة.

وأمس الجمعة قال مسؤول حكومي للأناضول، “إن مجهولين قتلوا المواطن العُماني، محمد أحمد سالم العامري، في خط الكورنيش بمدينة الغيظة بمحافظة المهرة”، بعد أن طعنوه 11 طعنة، فأردوه قتيلاً.

وأشار إلى أن المواطن العماني متزوج من يمنية من خارج محافظة المهرة، ويعمل في بلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتشهد “المهرة”، أو ما يُطلق عليها بوابة اليمن الشرقية، نوعاً من الاستقرار الأمني خلافاً للمحافظات اليمنية الأخرى.

وتعد المهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد محافظة حضرموت، ويوجد فيها منفذين بريين مع سلطنة عُمان.