جديد المواجهات والخسائر الفادحة في صفوف الحوثيين بمحافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مقتل 100 حوثيا، خلال المواجهات التي شهدتها جبهة "كتاف" البقع في محافظة "صعدة" خلال الأسبوع الماضي.

ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، عن مصدر عسكرية، إن العشرات من القتلى والجرحى سقطو في صفوف الحوثيين خلال المعارك العنيفة التي شهدتها الجبهة.

وأشار المصدر إلى أن من بين القتلى، أربعة قيادات ميدانية، عثر الجيش الوطني على جثث ثلاثة منهم، وهم: محمد حسن عوفان، وصالح محمد سعد الرباعي، وصلاح الدين محمد ناصر سيلان.

وأوضح المصدر، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير أكثر من 10 آليات عسكرية، وخمسة أطقم مسلحة، وشاحنة سلاح متوسطة (دينا) واستعادة مخزن سلاح.

وكانت قوات الجيش اليمني، قد أعلنت الجمعة مقتل 7 من عناصرها، و117 من مسلحي الحوثي، في معارك بمدينة "ميدي" التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) المحاذية للسعودية، خلال الأسبوع المنصرم.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من ثلاث سنوات، حربًا بين القوات الحكومية، مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، وبين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة ثانية.