السعودية تعد اليمنيين بتحسن الوضع الإقتصادي
مأرب برس ـ متابعات خاصة
السبت 20 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

أكدت المملكة العربية السعودية، السبت، ان الوضع الاقتصادي في اليمن سيشهد تحسن ملحوظاً كما ستزيد الواردات مقارنة بالعامين الماضيين.

جاء ذلك على لسان سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر، والذي أكد حرص المملكة على دعم الشعب اليمني في مواجهة مشروع إيران إلى جانب دعمها لاقتصاده الوطني.

وقال آل جابر في تصريح صحفي "ان المملكة العربية السعودية تريد يمناً قوياً يسوده الأمن وينعم بالرخاء، في حين يريد الحوثيون ومن ورائهم إيران يمناً ضعيفاً تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن، مشيراً إلى أن الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار التي وضعتها في حساب البنك المركزي اليمني يأتي في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته ".

وأوضح أنه يجري حالياً التنسيق مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة وكذا دراسة الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق، والاستعداد للإعلان عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن خلال أيام.

كما اكد ان سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة المؤقتة عدن تمارس أعمالها بشكل طبيعي، وقد منحت 20 ألف تأشيرة عمل في المملكة للمواطنين اليمنيين.

 
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