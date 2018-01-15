عاجل : تركيا تعلن تقديم منح دراسية للطلاب اليمنيين والعرب لعام 2018م وفق هذه الشروط

أعلنت تركيا فتح باب التسجيل على المنح الدراسية لعام 2018 للطلاب العرب الذين من بينهم اليمنيين والسوريين في مجال الدراسات العليا ضمن الفترة الثانية، وذلك بدء في 5 شباط/فبراير وحتى 5 آذار/مارس من العام الحالي.

وبحسب ماذكره موقع هيئة المنح التركية ف"حصل مأرب برس " على نسخة منه فإنه سيتم فتح باب التسجيل الكترونياً، كما أن نتائج المرحلة لمنح الدراسات العليا في 15 أيار/مايو من العام الحالي.

وتتميز المنح التركية مجانية تماماً بدءاً من تقديم الأوراق وتذاكر الطيران والتأشيرة، كما توفر المنحة إقامة مجانية للطلاب الدارسين في الجامعات التركية المختلفة.

كما توفر المنحة مبلغاً شهرياً للطلاب بحسب المراحل الدراسية فلطالب البكالوريوس 600 ليرة تركية شهرياً، بينما الماجستير 850 ليرة تركية، و الدكتوراه 1200 ليرة تركية البحوث 2500 ليرة تركية.

– شروط التقديم للمنح

-أن يكون الطالب متماً لشهادة الثانوية العامة.

-أن يحصل على 70 % درجة نجا كحد أدنى، و 90 % لراغبي دراسة الطب.

-أن يكون السن أقل من 21 عام لطلاب البكالوريوس، و30 وأقل لطلاب الماجستير، و35 وأقل لطلاب الدكتوراه، شرط ألا يكون مسجلاً في أي منحة أخرى داخل تركيا.

-أن يكون للطالب قيد في أحد الجامعات التركية الحكومية سواء أكان في مرحلة الدراسة الجامعية، أو الماجستير أو الدكتوراه.

-أن لا يكون الطالب حاملاً للجنسية التركية

-أن يكون متخرجاً من المستوى السابق للمستوى الذي يريد التقديم عليه أو سيتخرج كحد أقصى في نهاية العام الحالي

-أن لا يكون مسجلاً في أحد الجامعات التركية في نفس المستوى الذي سيتقدم.

-أن لا يكون حائزاً على أي منحة دراسية ممنوحة من قبل أي مؤسسة أو منظمة أو مسجلاً بجامعة خاصة.

-بالنسبة للطلاب السوريين يجب أن يكونوا حاصلين على هويات الحماية المؤقتة التي تبدأ برقم (99)

-الوثائق المطلوبة للمنح التركية:

-كشف العلامات

-جواز سفر أو إقامة أو هوية الحماية المؤقتة التي تبدأ برقم (99)

-صورة فوتوغرافية صغيرة

-نتيجة الامتحان الوطني إن وجد.

-وثيقة التخرج أو مصدقة التخرج.

-نتيجة الامتحانات الدولية وفقاً للمرحلة التي سيتقدم فيها.

-موضوع البحث (للمتقدمين لبرنامج الدكتوراه).

-شهادة اللغة الأجنبية بحسب المرحلة إذا كانت شرطاً للتقديم.