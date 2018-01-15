حفل تخرج الطلاب اليمنيين من جامعة بوترا الماليزية برعاية السفارة اليمنية

أقيم مساء اليوم حفل خطابي وتكريمي ل 30 من الطلاب اليمنيين الخريجين من جامعة بوترا الماليزية (UPM) في ولاية سلانجور للعام 2016_2017م ( دفعة اليمن الاتحادي) برعاية السفير اليمني في ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد وكذلك المستشار الثقافي البرفسور عبدالله الذيفاني وتنظيم اتحاد طلاب جامعة بوترا الماليزية .

بدأت الفعالية بآي من القرآن الكريم ومن ثم النشيد الوطني ، وأعقب ذلك دخول الخريجين الى مقدمة القاعة.. وشهدت الفعالية حضور رسمي واسع لعدد من الدكاترة والاكاديميين من مختلف الجامعات.

وهنأ السفير باحميد الخريجين بهذه المناسبة متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية والعملية كما هنأ الوطن ككل و طلاب جامعة بوترا الماليزية وأشاد بتنظيم فعالية الخريجين وقطفهم لثمرة جهدهم في المسيرة العلمية، وعبر السفير باحميد عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على راسهم فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي ولرئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على دعمهم ومساهمتهم وحرصهم الدائم للعملية التعليمية وايضا للكل الداعميين والمنظمين لفعالية دفعة اليمن الاتحادي.

وألقى المستشار الثقافي البرفسور الذيفاني كلمه رحب فيها بكل الحضور مضيفا أن الفرحة اليوم بجامعة بوترا بتخريج كوكبة من الخريجين والمتفوقين، ودعا الطلاب الخريجين الى الاهتمام والتركيز على التعايش بينهم ونبذ الفرقة والتعصب فيما بينهم، مشدداً أن عليهم بناء اليمن الاتحادي الجديد، وهنأ الخريجين والمتفوقين وشكر كل الداعمين والمنظمين للفعالية..

وفي كلمة القاها رئيس اتحاد الطلاب في جامعة بوترا فادي الخطيب، رحب فيها بالحاضرين واستهل بوقفه حداد على اروح شهداء اليمن الاتحادي و أعلن رئيس الاتحاد عن تدشين المشروع الدولي الاول لأكاديميو اليمن في الخارج وذلك خلال الحفل الجماهيري الفني الحاشد الذي اقامه الاتحاد بمناسبة تخرج دفعة اليمن الاتحادي

وألقيت كلمه ترحيبية نيابة عن الطلاب الخريجين رحب فيها بكل الحاضرين وشكر فيها السفير اليمني والمستشار الثقافي والمنظمين والداعمين للحفل . وهنأ نفسه وكافة الطلاب الخريجين بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم، مؤكدا انهم سيبذلون جهودهم من اجل تسخير ما تلقونه من علوم ومعارف على الواقع العملي وفي خدمة اليمن الاتحادي الجديد .

تخلل الحفل عدد من الفقرات، الأغاني والرقصات الشعبية كما عرض فلم وثائقي عن الطلاب الخريجين .

وفي ختام الحفل تم تكريم الخريجين والخريجات والمتفوقين من طلاب دفعة اليمن الاتحادي .وتكريم الجهات والشخصيات الداعمة والمنظمة للفعالية، والرعاة الاعلاميين.

حضر الحفل المستشار امين الهمداني مسؤول العلاقات ثنائية في السفارة الدكتور سالم الطاهري مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي والاستاذ عصام محمد سالم نائب مدير عام قطاع الاجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمستشار المالي المساعد للملحقية الثقافية نشوان السلامي والدكتور يوسف الشراعي رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا وأعضاء من موظفي ومننتسبي السفارة اليمنية والملحقية الثقافية وكذلك الشخصيات الاجتماعية والطلاب.