من المدارس الى المتارس .. #كاريكاتير يختصر المشهد

يحضر فن الكاريكاتير كواحد من وسائل التعبير عن جرائم الانقلابيين في اليمن وانتهاكاتهم بحق الطفولة والتعليم معا.

في هذا الرسم البسيط والمعبر تلخيص لما تقوم به المليشيات من اجبار الاسر على الحاق ابنائها في جبهات القتال بالاكراه وترك مقاعد الدراسة .

ولجأت المليشيات مع توالي هزائمها الفادحة في اكثر من جبهة قتال الى تجنيد الاطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم والعيش الكريم.

يقابل ذلك رفض مجتمعي واسع وسخط شعبي كبير من جرائم الانقلابيين وهمجيتهم منذ انقلابهم المشئوم في سبتمبر العام 2014.

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