من المدارس الى المتارس .. #كاريكاتير يختصر المشهد
مأرب برس -كاريكاتير
السبت 20 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

 

 

يحضر فن الكاريكاتير كواحد من وسائل التعبير عن جرائم الانقلابيين في اليمن وانتهاكاتهم بحق الطفولة والتعليم معا.

 

في هذا الرسم البسيط والمعبر تلخيص لما تقوم به المليشيات من اجبار الاسر على الحاق ابنائها في جبهات القتال بالاكراه وترك مقاعد الدراسة .

ولجأت المليشيات مع توالي هزائمها الفادحة في اكثر من جبهة قتال الى تجنيد الاطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم والعيش الكريم. 

يقابل ذلك رفض مجتمعي واسع وسخط شعبي كبير من جرائم الانقلابيين وهمجيتهم منذ انقلابهم المشئوم في سبتمبر العام 2014.

 

قناتنا في تليجرام 

https://telegram.me/marebpress1

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال