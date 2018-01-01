الحوثيون يختطفون موظفاً أممياً في صنعاء
مأرب _برس
السبت 20 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 صباحاً
 

اختطفت ميليشيات #الحوثي موظفاً أممياً في العاصمة اليمنية #صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، عقب خروجه من مقر عمله في مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم اختطاف هشام عبدالرحمن بجاش في صنعاء، الخميس، من قبل مسلحين أكد شهود عيان أنهم تابعون للحوثيين.

من جهته، أفاد والد المختطف، عبدالرحمن بجاش، وهو صحافي ورئيس تحرير كبرى الصحف الرسمية اليمنية (الثورة) سابقاً، بأن مسلحين ملثمين اعترضوا سيارة نجله هشام، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأوضح بجاش، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن هشام كان خارجاً من مقر عمله بمكتب المنظمة ومعه زوجته، فاعترضه مسلحون وقاموا "بجره من خلف المقود، وتركوا زوجته في السيارة وذهبوا".

وأضاف: "حتى اللحظة لا أدري أين ابني".

وتتعرض المنظمات الأممية والدولية، العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، لانتهاكات وضغوط كبيرة من قبل الانقلابيين في مناطق سيطرتهم، وسط مطالب حكومية متكررة بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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