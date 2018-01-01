إحصائية بقتلى ميليشيات الحوثي خلال أسبوع واحد بجبهة ميدي
مأرب برس - د ب أ
السبت 20 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 صباحاً


 

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمنية الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الجمعة مقتل 117 عنصراً من الحوثيين، وإصابة العشرات في أسبوع واحد في معارك بمحافظة حجة، 123 كيلومتراً شمال غرب صنعاء.

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة، إن "قوات الجيش الوطني خلفت خلال الأسبوع المنصرم خسائر كبيرة في صفوف مقاتلي ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال معارك غير مسبوقة بجبهة ميدي".

وأضاف البيان، أن "117 من الميليشيات الانقلابية الحوثية بينهم 4 قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم في المعارك التي اندلعت منذ صباح الجمعة الماضية، إضافةً إلى أسر 3 آخرين بينهم القيادي الميداني، سمير القهالي".

وأكد البيان: "سقوط عشرات الجرحى في حين لاذت الميليشيات بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني وطيران التحالف العربي، ودمرت آليتين عسكريتين و3 دوريات مسلحة وشاحنة سلاح متوسطة".

في السياق نفسه، أوضح البيان، أن المعارك أسفرت كذلك عن مقتل 7 من رجال الجيش وجرح 15 آخرين.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع الحوثيين منذ نحو 3 أعوام في مدينة ميدي، تمكن خلالها رجال الجيش من السيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية.

 
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