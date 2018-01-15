لغم أرضي يودي بحياة حوثيين في البيضاء

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم واصيب أخرين،اليوم الجمعة جراء انفجار ارضي بهم في محافظة البيضاء .

وذكر موقع الجيش الوطني"سبتمبرنت" أن المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية، بمديرية الصومعة، وضعت لغم أرضي لطقم للمليشيا الإنقلابية بالقرب من مواقعها في ذي مضاحي، ما أدى إلى تدميره، وسقوط من كانوا على متنه قتلى وجرحى.

الى ذلك قتل اثنين من عناصر مليشيات الحوثي بنيران المقاومة في كمين نفذته المقاومة الشعبية بمديرية الصومعة .

وتنفذ المقاومة الشعبية في البيضاء عمليات شبه يومية تستهدف بها عناصر المليشيات الحوثي في المحافظة ،وتسفر العمليات عن تكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.