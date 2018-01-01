تدشين أكبر ائتلاف حقوقي غداً في مأرب
مأرب برس
الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

 

دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وسائل الاعلام ونشطاء حقوق الانسان لحضور حفل إشهارها صباح غداً السبت بمدينة مأرب.

وتضم الشبكة 13 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية غير الحكومية، المتخصصة والفاعلة في مجال حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت الشبكة في بلاغ صحفي حصل "مأرب برس" على نسخة منه "جاء لحاجة مُلِحَّة في مجال حقوق الإنسان، في ظل التدهور المخيف لوضع حقوق الإنسان اليمني واضطراب كبير في حياد و فاعلية منظمات المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص تلك التي تقع إدارتها في مناطق تعتبر من الناحية الواقعية خارج سيطرة الحكومة الشرعية".

وتعد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أول ائتلاف حقوقي يضم أكبر عدد من منظمات المجتمع اليمني تسعى لإعداد الملفات القانونية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع المحافظات اليمنية تمهيدا لتقديم المجرمين أمام القضاء، وتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل بكل الوسائل المتاحة لتحقيق العدالة الجنائية والانتصاف للضحايا.

ودعت جميع وسائل الاعلام والصحفيين ونشطاء حقوق الانسان إلى حضور حفل إشهارها في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح غداً السبت، الذي سيقام في فندق بلقيس بمدينة مأرب، بحضور رسمي من السلطة المحلية.

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