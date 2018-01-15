مقتل 13 حوثيا بينهم قيادي و3 من مرافقيه بتعز

قتل قيادي حوثي و3 من مرافقيه، اليوم الجمعة، في قصف لقوات الحيش الوطني في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز (وسط اليمن).

مصادر عسكرية أكدت لـ«مأرب برس»، مقتل القائد الميداني في صفوف مليشيا الحوثي «أحمد عبدالرحمن الموهبي» و3 من مرافقيه واصابة اثنين آخرين، جراء استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي المدينة.

الى ذلك، قتل مدفعية 6 من مليشيا الحوثي، وأصيب 4 آخرين، جراء استهداف مدغعية الجيش لتجمعاتهم في منطقة القحيفة بجبهة مقبنة غربي تعز .

في ذات السياق، لقي 3 من عناصر المليشيا مصرعهم ، وتم إعطاب طقم عسكري بنيران الجيش الوطني، في محيط القصر الجمهوري و معسكر التشريفات، شرقي المدينة.