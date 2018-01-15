الحوثيون يختطفون أفرادا عاملين في المنظمات الدولية بهذه الطريقة
مأرب برس - خاص
الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

تعيش المليشيات الحوثية حالة من الهوس والجنون بسبب الإرباك لديها في المشهد العسكري والسياسي , مما تسبب في إرتفاع الهيجان في موجة الإعتقالات التي تجاوزت السياسيين والعسكريين لتطال هذه المرحلة العاملين في المؤسسات الدولية .

حيث كشف الصحفي، عبد الرحمن بجاش، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الثورة للصحافة والنشر سابقا، عن اختطاف نجله هشام أمس الخميس، أثناء خروجه من مقر عمله، في منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح بجاش، في صفحته على الفيس بوك، أن "عصابة مسلحة اعترضت سياره ابني هشام الذي يعمل في منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحده". مضيفا "كان خارجا من مقر العمل هو وزوجته بسيارته ليفاجأ بمن ينزل وهو ملثم، يجره من خلف المقود ويأخذه، وتترك زوجته على السياره ويذهبوا".

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