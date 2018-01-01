جرائم إيران في اليمن على طاولة مجلس الأمن.. توقعات بإدراج قيادات حوثية ضمن قائمة العقوبات



كشفت مصادر دبلوماسية متطابقة لـ صحيفة «عكاظ» أمس (الخميس) أن مجلس الأمن الدولي يستعد لمناقشة تقرير حول تدخلات إيران وجرائم ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني وحليفهما الرئيس السابق صالح في اليمن مطلع شهر فبراير القادم، موضحة أن خبراء أمميبن سيقدمون دلائل قوية تدين إيران، ومقترحات لفرض عقوبات عليها جراء استمرارها في دعم الفوضى والإرهاب في اليمن.

وبحسب الصحيفة فان المصادر لم تستبعد أن يقدم الخبراء مقترحا بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على أحمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد أن التقوا به أخيرا وبحثوا معه الملابسات المحيطة بمقتل والده، والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام، مشيرة إلى أن زيارة مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ونائبه للمنطقة هدفت إلى الاطلاع على مواقف كل الأطراف من عملية السلام؛ لإعداد التقرير السياسي الدوري لمجلس الأمن.

ورجحت المصادر إدراج رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي ضمن قائمة العقوبات الأممية.