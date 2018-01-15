بيكيه في صفوف برشلونة حتى 2022
مأرب برس-وكالات
الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 01 صباحاً

 

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس، أنه توصل لاتفاق مع جيرارد بيكيه مدافع الفريق لتجديد تعاقده حتى 2022.

وذكر النادي في بيان: "توصل فريق برشلونة وجيرارد بيكيه لاتفاق بتجديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2022. وتم وضع شرط جزائي قدره 500 مليون يورو (610 ملايين دولار)".

وفاز بيكيه 30 عاما بـ25 لقباً مع برشلونة، من بينها ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وستة ألقاب للدوري الإسباني، ولعب 421 مباراة سجل خلالها 37 هدفا.

وانضم بيكيه لبرشلونة وهو يبلغ عشرة أعوام في 1997، ورحل إلى مانشستر يونايتد في 2004 قبل أن يعيده جوسيب غوارديولا إلى برشلونة في 2008.

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