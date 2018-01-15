اختتام برنامج تدريبي لبناء القدرات المؤسسية العاملة في منظمات المجتمع المدني

اختتم صباح اليوم الخميس البرنامج التدريبي الخاص ببناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني في مجال اعداد وكتابة المشاريع التي نظمتها مؤسسة كمران للتنمية والاعمال الانسانية بالعاصمة صنعاء على مدى اربعة ايام متواصلة وحاضر فيها عضو منظمة مناظرة التونسية الخبيرعبدالجليل النمري.

واستهدفت الدورة ( 25 ) متدربا ومتدربه مثلوا عددا من المؤسسات المدنية والتنموية والمجتمعية الاخرى

وبحسب برنامج الدورة لليوم الختامي والذي خضع المشاركين من خلاله الى نشاط تدريبي تضمنت اعداد مكونات المشروع والميزانية التقديرية لكل مشروع بحسب استفادة المشاركين من برنامج الدورة

وفي ختام البرنامج التدريبي اشاد المحاضر عبدالجليل النمري بتفاعل المشاركين وحرصهم الكبير في تلقي المعلومة وتنفيذها على ارض الواقع

وقال : ان مخرجات البرنامج هي احد المعايير بمعرفتي بمدى استفادتهم

وان المشاركين لديهم رغبة كبيرة في تعلم كيفية اعداد وكتابة المشاريع وقد لاحظت ذلك من خلال التكاليف المنزلية التي اعطيت لهم خلال الدورة وان خروجي باربعة مشاريع في خلال اربعة ايام وهي المدة الزمنية للدورة يعد بحد ذاته انجازا يحسب للمشاركين في البرنامج

متمنيا ان يواصل المتدربين في البحث عن كل ما هو جديد في هذا الجانب وان لا يتوقف طموحهم عند هذا الحد ..وان تمارس المهارات التي تعلموها على ارض الواقع وان لا تحتفظ

مشيرا الى ان مسؤلية المتدربين زادت تجاه المجتمع المدني خاصة بعد ان تعرفوا على صيغة اعداد وكتابة المشاريع

من جهة اخرى اعرب المشاركون في البرنامج عن امتنانهم وشكرهم للجهود التي بذلت من قبل المدير التنفيذي للمؤسسة عادل اليزيدي في اقامة هذه الدورة التي كانوا في امس الحاجة لمثل هذه البرامج التدريبية

و ثمن المشاركون جهود المحاضر عبدالجليل النمري الذي لم يبخل عليهم في اطلاعهم على كل ما هو جديد في ميدان المعرفة المجتمعية

مؤكدين استفادتهم من البرنامج رغم قصر الفترة ، املين مزيدا من البرامج التدريبية التي تسهم في خدمت المجتمعات المدنية

عقب ذلك قام المدير التنفيذي لمؤسسة كمران للتنمية والاعمال الانسانية عادل اليزيدي ومعه المحاضر عبدالجليل ناصر النمري بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين.

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