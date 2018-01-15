بن دغر يثمن توجيهات الملك سلمان بدعم الإقتصاد اليمني
مأرب برس
الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

 

ثمن رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المَركزي،" لرفع المعاناة عن الشعب اليمني".

كما وجه الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه ومتابعته للأوضاع في اليمن، و"مساندته الدائمة للحكومة اليمنية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي والأمني للبلاد".

 وكان بن دغر طالب يوم أمس دول التحالف العربي بسرعة انقاذ الريال اليمني من الانهيار التام.

وقال في منشور له على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” "لوجه الله ولأخوَّة صادقة؛ إن كانت هناك من مصالح مشتركة بين الحلفاء ينبغي الحفاظ عليها، ترقى إلى مستوى الأهداف النبيلة لعاصفة الحزم، فإن أولها وفي أساسها إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام، الآن وليس غداً، إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم".

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،اليوم الأربعاء، بإيداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لمساعدة الحكومة في الحد من انهيار الاقتصاد وتدهور سعر صرف العملة المحلية والحد من معاناة الشعب اليمني.

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