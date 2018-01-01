قوات الجيش تتوغل في معقل الحوثي وتحرر مناطق شاسعة بمحور البقع .. اخر المستجدات

تواصل قوات الجيش الوطني وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، التقدم ميدانيا في محافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية الرئيسي شمالي البلاد.

ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن مصدر ميداني قوله ان قوات الجيش الوطني تواصل التقدم باتجاه مركز مديرية كتاف، بعد تحريرها عديد من المواقع في محور البقع.

وبحسب ما ذكر المصدر فان قوات الجيش الوطني حررت مناطق شاسعة في منطقة رشحة، وبالقرب من منطقة المليل، قدرت بأكثر من10كيلو متر.

بالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في المناطق ذاتها.

ووفق ما أورد المصدر فان عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا سقطوا جراء المعارك وغارات التحالف، علاوة على أسر سبعة أخرين.

في الوقت ذاته، استعادت قوات الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأليات الثقيلة، فضلا عن استعادة عدد من الصواريخ الحرارية والموجهة.

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