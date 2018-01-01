طريقة حذف رسائل واتساب من الطرفين حتى بعد مرور أكثر من 7 دقائق
مأرب برس - أخبار التقنية
الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 11 صباحاً

 

يعد تطبيق واتساب من التطبيقات الأكثر استخدامًا في العالم مع أكثر من مليار مستخدم، وقد تطور التطبيق بشكل كبير منذ إطلاقه حتى اليوم، ويحصل واتساب بشكل مستمر على تحديثات تجلب معها مزايا جديدة للمستخدمين، ومن المزايا التي وصلت للتطبيق مؤخرًا، ميزة حذف الرسائل من الطرفين، حيث تتيح هذه الميزة حذف الرسائل لكل من المرسل والمتلقي، بشرط عدم مرور أكثر من 7 دقائق على إرسالها، لكن هذا الشرط سبب الكثير من الإزعاج للمستخدمين.
إليكم كيفية حذف رسائل واتساب من الطرفين بعد مرور أكثر من 7 دقائق

أولًا: قم بتعطيل الاتصال بالإنترنت، سواء كنت تستخدم شبكة واي فاي أو البيانات.

ثانيًا: توجه إلى الإعدادات في هاتفك الذكي.

ثالثًا: اختر التطبيقات ثم قم بالنقر على تطبيق واتساب بعدها قم باختيار إيقاف إجباري.

رابعًا: اذهب إلى الإعدادات مرة أخرى، وقم بإيقاف التحديث التلقائي للتاريخ والوقت.

خامسًا: قم بإرجاع تاريخ ووقت الهاتف الذكي إلى التاريخ والوقت الذي قمت بإرسال الرسالة فيه، ولمعرفة تاريخ ووقت الرسالة التي تريد حذفها، يمكنك تحديد الرسالة ضمن تطبيق واتساب، ثم القيام بالنقر على الأيقونة الموجودة في أعلى المحادثة، والتي تحمل شكل علامة تعجب ضمن دائرة وتحمل اسم تفاصيل الرسال

سادسًا: بعد إتمام الخطوات السابقة، قم بفتح تطبيق واتساب على المحادثة التي تريد حذف الرسالة منها، ثم قم بتحديد الرسالة، وانقر على حذف الرسالة، سيظهر لك خيار الحذف لدى الجميع، قم باختياره.

سابعًا: قم بإعادة تعيين التاريخ والوقت إلى الوضع التلقائي.

ثامنًا: قم بتفعيل الاتصال بالإنترنت.

تاسعًا: ارجع إلى المحادثة التي قمت بحذف المحادثة منها، سترى بجانب جملة “أنت حذفت هذه الرسالة” إشارة تعجب باللون الأحمر، قم بالنقر عليها، سيظهر لك خيار “إعادة إرسال الرسالة” قم بالنقر عليه، كي يقوم واتساب بحذف الرسالة من الطرف الآخر.

 
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