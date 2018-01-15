ملكتان عربيتان ضمن قائمة أجمل وأغنى نساء العرب.. فيديو

وضعت مجلة "فوربس" قائمة للنساء العربيات الأغنى والأجمل في 2017 ومن بينهن زوجات حكام عرب.

وبحسب المجلة الأمريكية جاءت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني على رأس القائمة، وفي وصفها قالت المجلة إنها "من أغنى نساء العرب وأجملهن".

وأضافت المجلة إن الملكة رانيا لديها "حس إنساني قربها من المواطنين وجعلها الملكة العربية المحبوبة الأكثر". ولم تعلن المجلة قيمة ثروة الملكة الأردنية.

ووضعت المجلة الأمريكية كذلك الأميرة للا سلمى بناني زوجة ملك المغرب، ضمن القائمة، ووصفتها المجلة بقولها: "ليس أكثر ما يميزها شعرها البني المحمر، بل شخصيتها القوية التي تلعب دورا كبيرا في هذا السياق".

وكذلك اختارت المجلة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، رئيسة مؤسسة "إنجاز" قطر، ضمن النساء الأكثر غنى والأجمل في العالم العربي، وبحسب المجلة الأمريكية فإن ثروة عائلة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني تقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي.

واختارت المجلة أيضا الأميرة السعودية أميرة الطويل البالغة من العمر 34 سنة، ضمن أغنى وأجمل نساء العالم العربي. والأميرة أميرة هي زوجة الأمير الوليد بن طلال وقدرت مجلة "فوربس" ثروة زوجها بـ 20-25 مليار دولار.