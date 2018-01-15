الجيش يفتح جبهة جديدة في صنعاء والحوثي يسعى لنزع سلاح القبائل  
مأرب برس - متابعات
الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 صباحاً


أكد عضو رئاسة مقاومة صنعاء عبدالكريم ثعيل أمس (الثلاثاء)، عزم الجيش الوطني فتح جبهة في مديرية بني ضبيان بصنعاء نظراً إلى موقعها بين 4 محافظات يمنية.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن ثعيل إن الرئيس عبدربه منصور هادي كلف محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف بسرعة فتح جبهة مديرية بني ضبيان، التي ستكون المنفذ إلى محافظة ذمار والبيضاء، مع تعزيز جبهة منطقة حباب في صرواح في مأرب لتطويق صنعاء من اتجاهات عدة في إطار مساعي الحكومة الشرعية دعم قبائل خولان، التي تشهد مناطقها توتراً مع ميليشيا الحوثي.

وذكر عضو المقاومة أن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي أصدر تعليمات لميليشياته بنزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة القبائل اليمنية في طوق صنعاء، موضحا أن تلك الخطوة تمهد لنزع السلاح الشخصي لأفراد القبائل خوفاً من تأييدها للشرعية.
ولفت ثعيل إلى أن الحوثيين ميليشيا إرهابية تمارس كل صنوف الجرائم ضد الشعب اليمني، ولم تعد تثق في مواقف القبائل وتريد تجريدها من كل شيء، مشيرا إلى أن الميليشيا عمدت أخيرا إلى فرض التجنيد الإجباري على كل عائلة يمنية، لتقديم أحد أفرادها ما لم تدفع مبلغ 200 ألف ريال يمني.

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