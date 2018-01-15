كشف خطة إيران لدعم الحوثيين عبر تزوير العملة
مأرب برس- متابعات
الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 صباحاً

 

كشف مصدر مسئول بالحكومة اليمنية أن بعض المنظمات التابعة للنظام الإيراني تقوم بتزوير العملة اليمنية مما يؤدي إلي انهيار الاقتصاد اليمني، وذلك من أجل إقناع العالم أن الحرب على ميليشيات الحوثي تتسبب في سقوط الاقتصاد اليمني. 


وقال المصدر اليمني وفق فضائية "العربية" السعودية إن إقدام إيران على مثل هذا الأمر، يأتي بهدف محاولة توصيل رسالة إلى العالم مفادها أن الحرب ضد الحوثيين تؤدي إلى انهيار الاقتصاد اليمني، وبالتالي التخلي عن الشعب اليمني في حربه ضد ميليشيات الحوثي. 

وأضاف أن محاولات النظام الإيراني، تأتي بهدف حماية ميليشيات الحوثي في اليمن، لاستخدامه كذراع له في المنطقة، وإنقاذ مشروعه في محاولة الهيمنة على المنطقة.

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