اعتراض صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون بتجاه المملكة
مأرب برس-متابعات
الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 صباحاً

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية،يوم الثلاثاء، صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيات الحوثي بتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي:إنه تم رصد صاروخ باليستي اطلقته مليشيا الحوثي،مساء الثلاثاء، من الأراضي اليمنية باتجاه جازان وقد تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان يستهدف مدينة جازان وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان "في تحٍد واضح للقرارات الأممية".

ولفت إن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار المتحدث باسم التحالف إن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسّلحة بقدرات نوعية.

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