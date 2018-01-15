مصدر حكومي: الحديث عن ضغوطات يتعرض لها هادي كاذبة وضرب من خيال الاعلام

نفي مصدر حكومي وجود اي ضغوطات يتعرض لها الرئيس اليمني هادي من قبل اطراف في التحالف العربي.

وقال المصدر الحكومي ان الخبر الذي نشر في موقع مأرب برس حول وجود ضغوطات يتعرض لها هادي من قبل دول بالتحالف عاري من الصحة .

واستغرب المصدر من نشر مثل هذه المعلومات التي وصفها بالغير دقيقة وانها من ضرب خيال المحرر .

واكد في حديث لمأرب برس ان المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم البنك المركزي اليمني بوديعة بقيمة اثنين مليار دولار لإنقاذ الريال اليمني الذي تهاوي بشكل كبير خلال الايام الماضية امام الدولار.

وطالب المصدر الحكومي من الاعلام التحري قبل النشر من المعلومات التي تهدف بعضها خدمة الانقلابين.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد اجري اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، لبحث الانهيار الاقتصادي، وسبل انقاذ العملة، عبر ودائع مالية في البنك المركزي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقد وضع الرئيس ولي العهد امام التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجها اليمن، وتطرق الاتصال الى مواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف والتأكيد على مواصلة هذا الدعم والمواقف الاخوية المتينة التي تجمعها المصير الواحد والهدف المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، جدد ولي العهد وقوف المملكة الدائم الى جانب اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لتجاوز تحدياته والانتصار لخياراته والخروج به الى بر الأمن.