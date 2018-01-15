الرئيس هادي يهاتف محمد بن سلمان لانقاذ الريال
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

اجرى الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، لبحث الانهيار الاقتصادي، وسبل انقاذ العملة، عبر ودائع مالية في البنك المركزي.


وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقد وضع الرئيس ولي العهد امام التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجها اليمن، وتطرق الاتصال الى مواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف والتأكيد على مواصلة هذا الدعم والمواقف الاخوية المتينة التي تجمعها المصير الواحد والهدف المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، جدد ولي العهد وقوف المملكة الدائم الى جانب اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لتجاوز تحدياته والانتصار لخياراته والخروج به الى بر الأمن.

وأكد دعم المملكة لليمن ومعيشة شعبة واقتصاده الوطني لتجاوز التحديات الراهنة في كل المجالات الخدمية والاقتصادية والانطلاق صوب المستقبل المنشود.

 
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