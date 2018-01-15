وزير الخارجية يضع هذه الشروط لأي عملية سياسية مع الانقلابيين
مأرب برس
الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان الإطار الحقيقي والمنطقي للحل في اليمن هو الالتزام بالمرجعيات الثلاث وان استئناف العملية السياسية يتطلب إجراءات لبناء الثقة واثبات حسن النوايا من الانقلابيين خاصة بعد كل الجرائم المرتكبة والتي لازالت مستمرة .

وقال :إن الحكومة اليمنية اتخذت خطوات إيجابية لتحقيق السلام وإحلال الاستقرار في اليمن في الوقت الذي تهرب الانقلابيون من الالتزام بمتطلبات السلام.

وأضاف ان رؤية الحكومة الشرعية في التوصل الى تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن لم تتغير وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الاممية بشأن اليمن.

وأشار الى ان زيارة المبعوث الاممي الحالية للرياض ولقائه بالرئيس هادي والمسؤولين في الحكومة اليمنية يأتي في سياق دعم جهوده ومقترحاته للتوصل الى حل للوضع الخطير الذي وصل اليه اليمن خاصة بعد التصعيدات الحوثية الاخيرة وانفرادهم بالقرار في العاصمة صنعاء.

جاء خلال لقائه ،اليوم الثلاثاء، نائبة السفير الامريكي لدى اليمن آنَّا اسكروجيما .

 
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