الفريق علي محسن يتحدث للأوروبيين عن سلام يرتكز على ثلاث مرجعيات
مأرب برس-تغطيات
الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

جدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، التأكيد على حرص الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.

وأشار الفريق محسن خلال لقاءه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو الى ما يعانيه اليمنيين جراء انقلاب الميليشيات، مؤكداً سعي الحكومة الشرعية للتخفيف من تلك المعاناة وتحسين الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وأشاد نائب الرئيس بدور الاتحاد ودعمه للشرعية وجهوده الكبيرة في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب اليمني.

من جانبها أكدت السفيرة دعم بلادها للشرعية وحرصها الدائم على تحقيق السلام وحقن دماء اليمنيين.

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