قوات الجيش الوطني تحرز تقدمات جديدة في صعدة

حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم الثلاثاء،مواقع جديدة في محور البقع بمحافظة صعدة.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان قوات الجيش الوطني حررت مواقع متفرقة خلف جبال العليب الإستراتيجية بعد السيطرة على الجبل خلال اليوميين الماضيين.

واضاف ان قوات الجيش سيطرت الى المواقع بعد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي تكبدت خلالها المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .

كما تمكنت قوات الجيش من أسر خمسة من عناصر المليشيات الحوثية.

وكانت قوات الجيش الوطني سيطرت خلال اليومين الماضيين على عدد من المواقع في محافظة صعدة وقامت بتأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف، وصعدة، والذي يربط اليمن بالسعودية.