وزارة حقوق الانسان في اليمن تعلن قائمة بجرائم الحوثيين

كشف تقرير حكومي يمني عن مقتل وإصابة 613 مدنيا بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الفترة من 1 ديسمبر 2017م وحتى 10 يناير الجاري .

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان، في تقرير لها أنه وثقت 318 حالة قتل بينهم 8 نساء و14 طفل، في حين بلغت حالات الإصابة والتشوية والاعاقة بين المدنيين إلى 295 حالة إصابة بينهم 6 نساء و17 طفلا .

واشار التقرير الى توثيق 23 حالة قتل واصابة بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثي في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة.

ووثق التقرير قيام المليشيات الحوثية بتفجير 57منزل مما ادى تدميرهم بشكل كلي في حين بلغت اجمالي عدد المنازل والمنشأت العامة والمحلات المتضررة ودور العبادة 104 .

وأكد التقرير قيام ميليشيات الحوثي بتجنيد 830 طفلاً لم يبلغوا السن القانونية وذلك في إطار مخططها لاستخدام الاطفال وقوداً لحربها ، مشيراً إلى تجنيد الميليشيات للنساء والزج بهم .

ورصد التقرير أن 407 حالة اختطاف وإخفاء منهم 280 حالة من انصار حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا بحق الصحفيين والاعلاميين بلغت 91 انتهاكاً شملت التعذيب والاعتقال ومصادرة ونهب واقتحام مقرات وصحف وقنوات بالإضافة الى اغلاق مكاتب وفضائيات واذاعات.