هادي يلتقي ولد الشيخ
مأرب برس ـ صنعاء
الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التقى اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونائبه معين شريم، في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي اللقاء لبحث مساعي استئناف مفاوضات السلام، المتوقفة منذ أكثر من عام.

وجدد الرئيس اليمني حرصه وحرص حكومته الدائم نحو السلام، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والانسانية تجاه أبناء الشعب اليمني.

وقال إن هذا اللقاء يأتي «بعد أن غدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية بشريكهم الرئيس السابق (علي عبدالله صالح)، وهو ما يؤكد على دمويتهم وإقصائهم لكل من يختلف معهم».

وأشار إلى أن غدر الحوثيين بحليفهم السابق، يعزز من عدم تفهمهم واستيعابهم لمفردات السلام ومفاهيمه، التي عملنا من أجلها مع المجتمع الدولي طوال الفترات الماضية، وقدمنا من أجلها التنازلات.

ووفقا للوكالة، فإن ولد الشيخ، أكد «على أهمية بناء الثقة كأرضية لأي لقاءات قادمة والمرتكزة على أسس السلام ومرجعياته المتعارف عليها».

 
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