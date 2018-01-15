واصلت قوات الجيش الوطني في محور البقع، شمالي محافظة صعدة، التقدم ميدانيا في المحافظة التي تعد معقل مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال مصدر ميداني بحسب موقع الجيش ”سبتمبر نت” ان قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة، اليوم الثلاثاء، ضد المليشيا الإنقلابية في المواقع الواقعة ما بعد سلسلة جبال العليب الإستراتيجية.

وبحسب ما أفاد المصدر فان قوات الجيش الوطني حررت مواقع متفرقة خلف هذه الجبال، بعد السيطرة عليها اليوميين الماضيين

وخلفت المعارك وفق ما أورد المصدر سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الإنقلابية، إضافة إلى سقوط خمسة أسرى بيد قوات الجيش الوطني.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من استرداد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والأليات والمعدات الثقيلة.

بالتزامن تواصل قوات الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي التقدم ميدانيا بإتجاه منطقة كتاف.

وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة التامة على عدد من الجبال والمرتفعات والتباب الإستراتيجية، والسيطرة الكاملة على سوق البقع وتأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف، وصعدة، والذي يربط اليمن بالسعودية.

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