هادي يفتح ملفات حوثية مع المبعوث الدولي و نقاط حاسمة تنتظر البت
مأرب برس
الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ .

وناقش اللقاء التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية بجوانبها ومالاتها المختلفة بحسب ما جاء في وكالة "سبأ " الرسمية.

وأشار الرئيس الى ان هذا اللقاء يأتي بعد ان غدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية بشريكهم الرئيس السابق" وهو ما يؤكد على دمويتهم وإقصائهم لكل من يختلف معهم".

ولفت الى ان المليشيا الانقلابية لا تعترف بمرجعيات السلام ولا بالقرارات الاممية ذات الصلة ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني الذي صادروا حقوقه في العيش والحياة والاستحواذ على موارد الدولة لمصلحة مجهودهم الحربي.

وأضاف " مليشيا الإنقلاب ينتهكون اليوم الحرمات والحقوق والحريات واختطاف وتجنيد الأطفال لتغذية حربهم العبثية وبالوكالة تجاه الشعب اليمني".

وجدد فخامة الرئيس حرصه الدائم نحو السلام انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والانسانية تجاه ابناء الشعب اليمني .

من جانبه عبر المبعوث الاممي أكد على أهمية بناء الثقة كأرضية لأي لقاءات قادمة والمرتكزة على أسس السلام ومرجعياته المتعارف عليها، مستعرضا خلاصة نتائج زيارة نائبه الى صنعاء.

 
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