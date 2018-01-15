المستشار الثقافي والمستشار المالي المساعد يصلان ماليزيا لاستلام عملهما
مأرب برس
الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 03 مساءً

وصل الى العاصمه الماليزية كوالالمبور طاقم الملحقية الثقافية بسفارة الجمهورية اليمنية بكوالالمبور ممثلة بالدكتور عبدالله الذيفاني المستشار الثقافي وكذلك الاستاذ نشوان السلامي المستشار الثقافي المساعد للشؤون المالية بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم ضمن تغييرات وتعديلات في بعض الملحقيات الثقافية اليمنية بالخارج .
واثناء استقبال المستشارين الثقافي والمالي في مطار كوالالمبور رحب باسم سعادة السفير عادل باحميدوطاقم السفارة والملحقية، القائم باعمال المستشار الثقافي المؤقت المستشار امين الهمداني بطاقم الملحقية الجديد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم وأعمالهم الأكاديمية والمالية وتصحيح اوضاع الملحقية والاختلالات التي حدثت فيها خلال الفترات السابقة .
مؤكدا ان السفارة اليمنية وطاقمها سوف يقدمون كل التسهيلات لطاقم الملحقية الحديد ليقوم بأعماله على أكمل وجه.

جدير بالذكر ان طاقم الملحقية الجديد قد تأخر عن ممارسة واستلام عملة وذلك بانتظار اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء التي سوف تقوم بعملية الاستلام والتسليم والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي حدثت خلال السنوات المنصرمه والتأكد.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة يمنيون في المهجر
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال