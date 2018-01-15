انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية وارقام مخيفة تنذر بكارثة .. تعرف على اسعار الصرف اليوم

ارتفع سعر صرف العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء مسجلة ارقاما قياسية فيما اغلقت الكثير من محال الصرافة ابوابها .

وبعد ان تخطى الدولار الواحد حاجز 500 ريال امس وصل اليوم الى 510 ما ينذر بكارثة مالية كبيرة تضرب العملة المحلية.

فيما واصل الريال السعودي الصعود اليوم وبلغ سعر صرف الريال الواحد نحو 135 ريال يمني.

وفي ظل هذا الانهيار المخيف للعملة المحلية قال مواطنون لمأرب برس ان اسعار مواد الغذاء ارتفعت بشكل جنوني.

وبحسبهم وصل قيمة "الكيس القمح " الى 11 الف ريال وارتفعت اسعار باقي المواد بنسب متفاوتة .

كما سجلت اسعار مشتقات النفط ارتفاعا هي الاخرى وبلغ سعر مادة الديزل 20 لتر اكثر من 7 الآف ريال والبترول 7500.

وبالعودة لاسعار الصرف اضطرت مصارف عدة في اكثر من محافظة ان تغلق ابوابها مع انهيار قيمة الريال,فيما واصل الحوثيون ابتزازهم ونهب محلات الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

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