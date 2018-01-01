ندبندنت" البريطانية خبرا، أشارت فيه إلى أن تطبيق "واتساب" يعمل على ميزة، من شأنها أن تسهل معرفة الرسائل المزعجة، وتجنب الخداع بها.



وتحاول الشركة من خلال هذه الميزة مواجهة المشكلة المتمثلة بالرسائل غير المرغوب فيها، والتي يرسلها مرسلوها بانتظام عبر التطبيق.

وهناك مثال شائع على مثل هذه الرسائل، والتي تنص على أنه سيتعين عليك قريبا البدء في دفع رسوم اشتراك؛ من أجل الاستمرار في استخدام تطبيق "واتساب"، إلا إذا قمت بإعادة توجيه الرسالة إلى جهات الاتصال الخاصة بك.



وسوف يرسل التطبيق قريبا تنبيها للمستخدمين حين يتلقون رسالة تم توجيهها 25 مرة، وستظهر الرسالة التحذيرية من الشركة بشكل بارز في الجزء العلوي من المحادثة، وعلى الرغم من أن الميزة الجديدة قد لا تقطع الرسائل غير المرغوب فيها تماما، إلا أنها ستسهل عليك تحديد الرسائل غير المرغوب فيها وتجاهلها.

وينبغي للميزة الجديدة أن تقلل الحد الأقصى من إمكانية وصول رسائل مزعجة من الإفراد، والتي تصعب عليهم بعدها من محاولة نشر ادعاءاتهم، وحاليا هذه الخاصية قيد التطوير، ولكن حسب "WABetaInfo"، فإنه سيتم طرحها في تحديث الـ"أندرويد" المقبل.



نصائح



تعامل بحذر مع الرسائل التي تأتيك من أرقام ليست مضافة عندك، وأيضا الرسائل التي تتضمن الأخطاء الإملائية أو النحوية، ولا تلتفت للذين يطلبون منك الدخول على رابط أو رسائل تطلب منك مشاركة معلوماتك الشخصية، أو تطلب منك إعادة توجيه الرسالة، وتطلب منك النقر على رابط "تنشيط" ميزة جديدة، والادعاء بأن عليك الدفع لاستخدام التطبيق.



وتقول الشركة: "إذا تلقيت رسائل غير مرغوب فيها من جهة اتصال، احذف الرسالة، ولا تنقر على أي روابط أو تقدم معلومات شخصية، وأخبر جهة الاتصال بأن الرسالة التي أرسلوها تتضمن رسائل غير مرغوب فيها، وقم بتوجيههم إلى صفحة أمان واتساب، ويمكنك أيضا إرسال تقارير عن الرسائل المزعجة إلينا من خلال الاتصال بنا من داخل التطبيق".

وتابعت الشركة: "وإذا تلقيت رسالة غير مرغوب فيها من رقم غير محفوظ عندك، فقم بحظر المرسل، حتى لا يتمكن من إعادة إرسال الرسائل إليك أو الاتصال بك من خلال واتساب، فقط افتح المحادثة واعمل حظرا، ثم يمكنك أيضا الإبلاغ عن المستخدم بأنه يرسل رسائل غير مرغوب فيها؛ من خلال الضغط على الزر الأحمر".