ارتفاع الإصابات بمرض الدفتيريا في اليمن إلى 678

ارتفعت حالات الإصابة بمرض الخناق (الدفتيريا) في اليمن إلى 678، منذ بدء انتشار المرض، خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، الاثنين، في تقرير إنها "رصدت هذه الحالات في 19 محافظة من أصل 23، وفي 117 مديرية من أصل 333".

وأضافت: "تم رصد 48 حالة وفاة بهذا المرض، في تلك المحافظات".

وأوضح التقرير أن "محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات اليمنية التي انتشر فيها هذا المرض".

ويتزامن تفشي المرض في اليمن مع انتشار وباء الكوليرا، الذي قتل، منذ أواخر أبريل 2017، أكثر من 2200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه بإصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.

وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحياناً الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ومنذ نحو 3 أعوام تشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي"، من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.