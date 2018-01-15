4 روافع أمريكية تصل ميناء الحديدة
مأرب برس ـ رويترز
الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن أربع روافع متحركة وصلت إلى ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه المسلحون الحوثيون وذلك بعدما وافق التحالف بقيادة السعودية على السماح بدخولها.

وسوف تحل المعدات التي جاءت بتمويل من الولايات المتحدة محل أربع روافع عملاقة أخرجتها طائرات التحالف الحربية من الخدمة في غارة في أغسطس آب 2015 مما تسبب في تباطؤ حاد في تفريغ شحنات الغذاء والدواء والوقود التي يحتاجها السكان الذين يعانون الجوع والمرض.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان إن سفينة تحمل الروافع التي اشتراها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصلت إلى ميناء الحديدة ومن المتوقع أن تكون جاهزة للعمل على الفور.

وقال البيان ”نظرا لقدرة كل واحدة من الروافع المتنقلة على مناولة ما يصل إلى 60 طنا، فإنها ستعزز بدرجة كبيرة عمليات تفريغ الشحنات الإنسانية وغيرها من مواد الإغاثة“.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن السعودية والإمارات سهلتا نقل الروافع إلى اليمن على متن سفينة استأجرها البرنامج.

وخفف التحالف العربي، تحت ضغوط دولية، حصارا استمر ثلاثة أسابيع كان قد فرضه على موانئ ومطارات اليمن في نوفمبر تشرين الثاني ردا على إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا صوب العاصمة السعودية الرياض.

 
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