وزير الخارجية  يطلع الاتحاد الاوروبي على الانهيار الاخلاقي والتنامي الاجرامي للمليشيات الحوثية
مأرب برس
الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي عن قلق الحكومة من التصعيد المتزايد من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن تدهور الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب عقب حملات الاغتيالات والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيا .

وأشار المخلافي الى ما تقوم به المليشيا بما فيها اعتقال أعضاء مجلس نواب وقيادات حزبية وقبلية ونهب وتفجير للمنازل والشروع بممارسات بعيدة عن اخلاق الشعب اليمني وهي الاساءة إلى المظاهرات النسائية والاعتداء عليها.

وأكد على أهمية دعوة الرئيس هادي والحكومة الشرعية لليمنيين بجميع اطيافهم وانتماءاتهم لحشد الجهود لمجابهة الخطر الأكبر المحدق باليمن والمنطقة وهو ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

ولفت المخلافي الى حرص الحكومة على الحفاظ على جميع القوى السياسية اليمنية الخيّرة في مواجهة الميليشيا الحوثية وفِي مسعاها لاستعادة الدولة وانهاء جميع مظاهر الانقلاب.

وجدد دعم الحكومة اليمنية لجهود الامم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة في اليمن من خلال مرجعيات الحل السياسي الثلاث في اليمن وتأييدها لجهود ومقترحات مبعوث الأمين العام للامم المتحدة ومساعيه على أساس توفير متطلبات بناء الثقة والالتزام بالمرجعيات.

جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم الإثنين،رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن ماريا انتونيا كالفو.

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