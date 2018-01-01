لواء المجد بمأرب يدشن العام التدريبي الجديد والعشرات من افراد المقاومة يلتحقون به

دشن اليوم الاثنين بمحافظة مأرب لواء المجد عامة التدريبي الجديد ٢٠١٨ ، بدورة تدريبية للمنتسبين الجدد باللواء.

وفي التدشين القى قائد اللواء العميد "بكيل الضبياني" كلمة هنأ فيها القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ، بمناسبة العام الجديد.

مؤكدا مضي أبناء الجيش الوطني قدما نحو تحرير ماتبقى من مناطق خاضعة تحت سيطرة الانقلاب ودحر المليشيات الحوثية الإيرانية

وأفاد أن لواء المجد استقبل خلال الاسبوعين الماضيين مايقارب ثلاث مائة فرد دفعت بهم مقاومة ذمار تعزيز لقوة اللواء ، وسيمثلو دماء جديد تضاف إلى قوة اللواء الأساسية.

واكد انه سيتم تدريب أفراد هذه الدفعة وتأهيلهم تأهيلا عسكريا عاليا ، على مختلف أنواع الأسلحة ،واكسابهم جميع المهارات القتالية والعسكرية ، ليكونوا رافد جديداً لابطال الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال ، والذي سيكون لهم الشرف في مشاركة زملائهم في صفوف الجيش الوطني بالتضحيات والبطولات في سبيل تحريره من المليشيات الإنقلابية وإعادة امنه واستقراره.

وذكر أن مثل هذه الدورات تمثل ذات أهمية كبيرة لمنتسبي الجيش الوطني كونها تعزز ثقة الفرد بنفسة وتكسبة مهارات عسكرية وقتالية ، تمكنه من القيام بواجبه الوطني على أكمل وجه.

ومع بداية العام الجديد تكثف الوية الجيش الوطني من استعدادتها القتالية ووضع الخطط التدريبية الجديدة من أجل تأهيل ابطال الجيش الوطني في مختلف المجالات و التخصصات العسكرية.