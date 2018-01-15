موقف انساني للجيش مع جريح حوثي تركه الانقلابيون ينزف في الصحراء يومين كاملين #صورة

تمكن أفراد من قوات الجيش الوطني في جبهة ميدي بمحافظة حجة من إنقاذ أحد جرحى مقاتلي المليشيا الحوثية بعد أن ظل يصارع الألم و ينزف في الصحراء ﻻكثر من يومين متتاليين .

واصيب المسلح الحوثي في المعارك الأخيرة التي شهدتها جبهة ميدي صباح يوم الجمعة الماضية 12 يناير والتي قتل فيها العشرات من المليشيات الحوثية وجرح عشرات آخرين ظلوا يصارعون جراحهم في صحراء ميدي لعدة أيام بعد أن لاذت مليشياتهم بالفرار.

ونقل مأرب برس عن المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة قوله ان أفراد الجيش الوطني في قطاع الواء الثاني حرس حدود قاموا بإسعاف الجريح ونقله إلى المستشفى الميداني التابع للجيش الوطني في جبهة ميدي .

وأكد مصدر طبي بالمستشفى الميداني بجبهة ميدي أن المستشفى استقبل أحد جرحى الحوثيين ظهر أمس الأحد 14 يناير وتم التعامل معه بكل إنسانية، و قدمت له جميع الإسعافات الأولية اللازمة ومن ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات المتقدمة بالمملكة العربية السعودية نظرا لوضعه الصحي غير للمستقر.

وتتخلى مليشيا الحوثي الإيرانية عن جرحاها بعد أن تزج بهم في معاركها الخاسرة وتتركهم يصارعون الموت في ساحات معاركهم العبثية غير آبهة بمصيرهم .

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