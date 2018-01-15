اليمنيون يتحدثون أكثر من ست لغات عالمية بينها الإيطالية والانجليزية والتركية تعرف على ما يذهلك .

اللهجة اليمنية تحتطن في مفرداتها الكثير من الكلمات خارج إطار اللغة العربية وتجري على ألسن اليمنيين بانتشار واسع , دون أن يعي الكثير منهم أن تلك الكلمات تعود للغات عالمية أخرى كاللغة الايطالية والانجليزية
والفارسية والتركية والهندية , مارب برس رصد عشرات المفردات خاصة تلك التي يجري تداولها بنطاق واسع على مستوى اليمن , ومن أهم تلك المفردات التي هي أصلا للغات أجنبية على النحو التالي:
زلطه : ايطاليه تعني جمع الخضروات في اناء
طرمبه : ايطاليه تعني مضخه
باغه : تركيه ومعناها بلاستيك
بفته : هنديه ومعناها القماش الابيض
بخت : فارسيه معناها الحظ
بس : فارسيه تستعمل للإسكات يعني اقطع واخس
بشت : فارسيه معناها مشلح
بهار : هنديه تعني بلاد الهند ابازير
تتن : تركيه ومعناها دخان
تجوري : هنديه ومعناها الخزنه
تريك : لاتينيه ومعناها مصباح
توله : هنديه ومعناها عيار للوزن
تاوه : تركيه معناها مقلا
خاشوقه : تركيه معناها ملعقه
خيشه : فارسيه ومعناها كيس من القماش
خبل : فارسيه ومعناها مجنون
دربيل : تركيه وهي تقريب البعيد
دروازه : هنديه ومعناها البوابه
دريشه : فارسيه ومعناها نافذه
دسته : فارسيه ومعناها حزمه
ديرم : هنديه وهي صبغة الرمان
ريغه : فارسيه وتعني خليط الماء والطين
وليه : فارسيه وتعني بساط
سرسري : تركيه وتعني العاطل
سروال : فارسيه وهي مركبه سر تعني فوق وال تعني القامه
شيره : فارسيه تعني رحيق السكر
شرشف : كرديه تعني غطاء النوم
طشت : فارسيه تعني اناء الغسيل
طربال : فارسيه وتعني شراع
رشه : فارسيه تعني جرة
قرطاس : يونانيه تعني ورق
قوطي : تركيه تعني علبة من الصفيح
كليجه : فارسيه تعني القرص الصغير
كندره : تركيه تعني الحذا
موتر : انجليزيه وتعني السياره
مالغ : فارسيه تعني ليس له طعم
واير : انجليزيه وتعني سلك
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