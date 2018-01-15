اليمنيون يتحدثون أكثر من ست لغات عالمية بينها الإيطالية والانجليزية والتركية تعرف على ما يذهلك .

اللهجة اليمنية تحتطن في مفرداتها الكثير من الكلمات خارج إطار اللغة العربية وتجري على ألسن اليمنيين بانتشار واسع , دون أن يعي الكثير منهم أن تلك الكلمات تعود للغات عالمية أخرى كاللغة الايطالية والانجليزية

والفارسية والتركية والهندية , مارب برس رصد عشرات المفردات خاصة تلك التي يجري تداولها بنطاق واسع على مستوى اليمن , ومن أهم تلك المفردات التي هي أصلا للغات أجنبية على النحو التالي:

زلطه : ايطاليه تعني جمع الخضروات في اناء

طرمبه : ايطاليه تعني مضخه

باغه : تركيه ومعناها بلاستيك

بفته : هنديه ومعناها القماش الابيض

بخت : فارسيه معناها الحظ

بس : فارسيه تستعمل للإسكات يعني اقطع واخس

بشت : فارسيه معناها مشلح

بهار : هنديه تعني بلاد الهند ابازير

تتن : تركيه ومعناها دخان

تجوري : هنديه ومعناها الخزنه

تريك : لاتينيه ومعناها مصباح

توله : هنديه ومعناها عيار للوزن

تاوه : تركيه معناها مقلا

خاشوقه : تركيه معناها ملعقه

خيشه : فارسيه ومعناها كيس من القماش

خبل : فارسيه ومعناها مجنون

دربيل : تركيه وهي تقريب البعيد

دروازه : هنديه ومعناها البوابه

دريشه : فارسيه ومعناها نافذه

دسته : فارسيه ومعناها حزمه

ديرم : هنديه وهي صبغة الرمان

ريغه : فارسيه وتعني خليط الماء والطين

وليه : فارسيه وتعني بساط

سرسري : تركيه وتعني العاطل

سروال : فارسيه وهي مركبه سر تعني فوق وال تعني القامه

شيره : فارسيه تعني رحيق السكر

شرشف : كرديه تعني غطاء النوم

طشت : فارسيه تعني اناء الغسيل

طربال : فارسيه وتعني شراع

رشه : فارسيه تعني جرة

قرطاس : يونانيه تعني ورق

قوطي : تركيه تعني علبة من الصفيح

كليجه : فارسيه تعني القرص الصغير

كندره : تركيه تعني الحذا

موتر : انجليزيه وتعني السياره

مالغ : فارسيه تعني ليس له طعم

واير : انجليزيه وتعني سلك