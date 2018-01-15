انهيارات كبيرة للحوثيين في البيضاء والتحالف يدمر تعزيزاتهم والقوات الحكومية تواصل تقدمها
مأرب برس ـ خاص
الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

دارت، اليوم الاثنين، معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

مصادر عسكرية قالت لـ«مأرب برس»، ان «المعارك اسفرت عن تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه منطقة فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم شرق المحافظة».

وأوضحت المصادر ان «قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبل الصرير، وان المعارك تدور حاليا في جبل البير والنشيف والساده وجبل القرحاء و ظهر لبان وموقع الموقع الإستراتيجي ببلاد الفقراء الذي يطل على منطقة فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم».

وأشارت الى ان هناك انهيار كبير في صفوف المليشيات، وان معارك اليوم اسفرت عن مصرع عدد منهم.

ونوهت المصادر الى ان «مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تعزيزات تابعة للميليشات وأطقم محملة بالذخائر بين منطقتي الوسط والعصر بمديرية نعمان».

 
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