بن دغر يشدد على معالجة قضايا المبعدين قسرا من وظائفهم
مأرب برس
الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

شدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على انجاز ما تبقى من قضايا المبعدين قسرا من وظائفهم ومعالجتها .

وأكد اهتمام الحكومة بحل قضايا المبعدين وحل المظلوميات التي نتجت في الماضي والتي تسببت في زيادة معاناة المواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.

وأشار الى أن عمل لجنة المبعدين يأتي في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتأسيس للعدالة الانتقالية وجبر الضرر، واستكمالا لنقاط بناء الثقة التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني .

جاء ذلك خلال لقائه برئيس واعضاء لجنة المبعدين لمناقشة سير عمل اللجنة خلال الفترة الماضية.

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