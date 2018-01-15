بن دغر يشدد على معالجة قضايا المبعدين قسرا من وظائفهم

شدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على انجاز ما تبقى من قضايا المبعدين قسرا من وظائفهم ومعالجتها .

وأكد اهتمام الحكومة بحل قضايا المبعدين وحل المظلوميات التي نتجت في الماضي والتي تسببت في زيادة معاناة المواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.

وأشار الى أن عمل لجنة المبعدين يأتي في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتأسيس للعدالة الانتقالية وجبر الضرر، واستكمالا لنقاط بناء الثقة التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني .

جاء ذلك خلال لقائه برئيس واعضاء لجنة المبعدين لمناقشة سير عمل اللجنة خلال الفترة الماضية.