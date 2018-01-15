لهذه الأسباب أستدعي بن دغر مدير أمن عدن شلال شايع ؟

أستدعي رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم مدير أمن عدن اللواء شلال شائع وناقش العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بالوضع الأمني في المحافظة خلال المرحلة القادمة .

وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن في مقدمة القضايا التي تم مناقشتها هو "قدرة الإجهزة الأمنية في محافظة عدن في تأمين جلسات مجلس النواب المزمع عقدها مطلع الشهر القادم .

خاصة وأن هناك أطراف تسعى لمنع وعرقلة هذه الخطوة الهامة التي على ضوئها ستتخذ قرارات مصيريه حاسمة للمرحلة القادمة .

كما تم مناقشة إستقبال الفارين من حزب المؤتمر الشعبي العام إلى محافظة عدن , وكيفية التعاطي مع المتغيرات الجديدة خاصة بعد وصول قيادات كبيرة من حزب المؤتمر وعائلة الرئيس السابق إلى محافظة عدن .

وفي اللقاء قدم اللواء شائع شرحا حول الحالة الأمنية وجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وضبطها قبل وقوعها.

ونوه رئيس الوزراء بالإنجازات الأمنية التي تحققت خلال العام الماضي في إعادة بسط الأمن والاستقرار، من خلال العمليات الاستخباراتية الاستباقية التي أفشلت العديد من المخططات الإرهابية التخريبية.

وأكد ان الحكومة ستقدم كافة الدعم اللازم للأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة للقيام بواجباتها الوطنية.. مشددا على رفع الحس الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي وتوحيد الجهود لمواجهة العمليات الاجرامية والإرهابية.