الرئيس هادي يضع الشعب امام خيار واحد ويحدد مسارين لمستقبل البلد
مأرب برس-سبأ
الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، أنه لا خيار امام الشعب سوى الانتصار على قوى الظلام لمصلحة اليمن الاتحادي الجديد باعتبارنا امام مسارين الانتصار للشرعية واليمن الاتحادي الجديد أو الارتهان لقوى الظلام الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإيرانية .

 

وأكد الرئيس خلال لقاءه سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن انتونيا كالفو، أن الدولة استوعبت الحوثيين كمكون خلال مؤتمر الحوار الوطني من خلال حرصها على البلد وأمنها واستقرارها الا إنهم ابو الا ان يكونوا مليشيات واداة لإيران في قتل وتهجير وتدمير البلد، ولن يقبل بها الشعب اليمني مطلقا.

 

ونوه بأهمية دور الاتحاد الأوربي في الوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها المليشيا الحوثية تجاه العزل والأبرياء في صنعاء والذي طال ايضا الأطفال والنساء.

 

الرئيس هادي قال ان مليشيات الحوثي انقلبت بدعم إيران على مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور #اليمن الاتحادي.

 

واضاف"جماهير الشعب اليمني وقواه الحية لن تقبل بحوارات جديدة تنقلب عليها وتنسفها مليشيات الحوثي وتستهدف توافقه الوطني."

 

وتابع" استوعبنا الحوثيين كمكون خلال مؤتمر الحوار الوطني حرصا على البلد وأمنها واستقرارها لكنهم أبوا إلا أن يكونوا مليشيات وأداة لإيران للقتل والتهجير وتدمير البلد."

 

واشار الرئيس هادي الى ان مليشيات الحوثي أقصت حتى شركاءها في الانقلاب ما يثبت تحذيراتنا المبكرة بأنها تنفذ اهدافا وأجندات دخيلة وأداة للعبث بأمن #اليمن والمنطقة

 

من جانبها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي على موقف الاتحاد الاوروبي الداعم للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

 

وتناول اللقاء الجوانب الاقتصادية والمعاناة الإنسانية التي طالت الابرياء والعزل من الشعب اليمني جراء ممارسات المليشيات الحوثية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.

 

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